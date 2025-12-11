Vincoli deroghe diffide I retroscena del nuovo palazzone davanti alla Certosa

L'area dell’ex vivaio Gabrielli, situata tra via Sacco e Vanzetti e il muro della Certosa, sta subendo una rapida trasformazione. Fino a pochi mesi fa ricoperta da una fitta boscaglia, ora è in fase di lavori con ruspe al lavoro per un nuovo insediamento edilizio. Un intervento condizionato da vincoli, deroghe e diffide, che svela i retroscena di questa trasformazione urbana.

