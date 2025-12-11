Villaggi mercatini e Natale in Teatro | si illuminano le feste messinesi fino all' Epifania

A Messina, le festività natalizie si accendono di luci e magia, coinvolgendo tutta la città e i suoi villaggi. Tra mercatini, spettacoli teatrali e ambientazioni natalizie, l'atmosfera si anima fino all’Epifania, regalando momenti di festa e tradizione per grandi e piccini.

Il Natale a Messina prosegue a incantare grandi e piccini, con un ricco calendario di eventi che abbellisce la città e i villaggi.Dal Villaggio di Natale a Piazza Cairoli, attivo fino al 6 gennaio 2026 con parate natalizie, spettacoli, giochi, musica, un palco per tutti con esibizioni di giovani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Tra villaggi scintillanti, mercatini e atmosfere incantate, c’è una capitale che più di tutte riesce a rendere magico il Natale: https://fanpa.ge/DaCRR - facebook.com Vai su Facebook

Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 a Roma e nel Lazio: eventi, sagre e mercatini di Natale - 8 dicembre 2025 a Roma e nel Lazio: guida completa a mercatini di Natale, sagre, mostre e spettacoli per famiglie ... Da ilquotidianodellazio.it

Natale al lago. Tavernola diventa il palcoscenico per il Villaggio di Natale. C’è anche il presepe subacqueo. - S ulle sponde del Lago d’Iseo, dove l’acqua riflette le luci dell’inverno e il borgo si stringe attorno alla sua chiesa, Tavernola Bergamasca si prepara a vivere un dicembre di emozioni. Lo riporta ecodibergamo.it