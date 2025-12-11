Vigili di notte tutto pronto | Partenza entro gennaio Ora maggiori controlli

Entro gennaio partirà il servizio di vigilanza notturna, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle aree più a rischio. Sono previsti controlli rafforzati e un dialogo costante con commercianti e residenti, per rispondere alle esigenze della comunità e prevenire situazioni di degrado e illegalità.

Vigli di notte entro gennaio. E connessione continua con i commercianti e i cittadini delle zone più difficili. Era partito malissimo, l'incontro che l'amministrazione aveva convocato martedì sera per fare il punto con le categorie economiche dopo gli assalti delle gang minorili al Bar La Bussola e all'avvocato Lapo Fé. Il malcontento era palpabile, tanto che alle prime parole della sindaca, critiche e mugugni si potevano chiaramente avvertire. Ma alla fine il clima si è disteso proprio per la manifesta volontà del Comune di risolvere la questione, provando a uscire come città da questo difficile momento che ha determinato un evidente gap per la sicurezza.

