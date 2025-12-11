vigili del fuoco oltre settecento interventi

La celebrazione di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, ha offerto l’opportunità al capo distaccamento di Comacchio di riepilogare oltre settecento interventi effettuati nel corso dell’anno. Un momento di riflessione e riconoscimento per il lavoro svolto dai pompieri, impegnati quotidianamente per garantire la sicurezza della comunità.

La celebrazione della patrona Santa Barbara è stata l’occasione per il capo distaccamento dei vigili del fuoco della caserma di Comacchio, intitolata a Paolo Franzoso, Gian Carlo Lambertini di elencare i tanti interventi che hanno visto impegnati i protetti di Santa Barbara nell’arco dell’anno che sta volgendo al termine. Sono stati 764 le uscite compiute dai pompieri di Comacchio. Fra questi la maggior parte degli interventi, 471 sono per il crollo di alberi, le aperture di porte bloccate, fughe di gas o la messa in sicurezza di impianti e l’assistenza più in generale. Sempre nel corso dell’anno sono stati 149 i soccorsi a persone in difficoltà ed 82 gli interventi che comprendevano incendi e esplosioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it