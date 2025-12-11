VIEDO | Caso Antonelli il centrosinistra | Sull' edilizia la spaccatura è tra la maggioranza e il sindaco

Nel caso Antonelli, il centrosinistra evidenzia una divisione all’interno della maggioranza di Carlo Masci. La frattura non riguarda il consigliere Forza Italia, ma il rapporto tra il sindaco e la sua coalizione, evidenziando tensioni sulla gestione delle deleghe chiave in materia di edilizia e urbanistica.

Non è la spaccatura di Marcello Antonelli (Forza Italia) con la maggioranza, ma è la spaccatura della maggioranza con un sindaco, Carlo Masci, che ha tenuto per sé importanti deleghe tra cui quelle all'urbanistica e all'edilizia. "Questa scelta da sola, esprime in maniera plastica il profilo.