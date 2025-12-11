VIDEO| Tensione tra Pettinari e Santilli Il capogruppo | Ho temuto l' aggressione fisica Il presidente | Solo toni accesi

Un confronto acceso tra Pettinari e Santilli ha evidenziato una forte tensione, con il capogruppo che ha dichiarato di aver temuto un'aggressione fisica. Il presidente ha invece commentato che si è trattato solo di toni accesi, ma la situazione ha messo in evidenza un clima molto acceso all’interno del dibattito.

“Sinceramente ho temuto per la mia incolumità perché la tensione era talmente alta, talmente alle stelle che si stava rischiando lo scontro fisico. Io stavo con le mani alzate”. Così il capogruppo comunale Domenico Pettinari (Pettinari sindaco) su quanto sarebbe avvenuto intorno alle 8.50 dentro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

VIDEO| Tensione tra Pettinari e Santilli. Il capogruppo: "Ho temuto l'aggressione fisica". Il presidente: "Solo toni accesi" - Tutto sarebbe avvenuto prima dell'inizio del consiglio comunale e a evitare il peggio sarebbe stato, secondo il racconto di Pettinari, il consigliere Adamo Scurti. Lo riporta ilpescara.it