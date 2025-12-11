VIDEO Perugia il Comune ' scherma' il Cva | si montano le grate
Il Comune di Perugia interviene per aumentare la sicurezza del Cva Piramide di Madonna Alta installando grate di schermatura nelle aree esterne. L’annuncio, condiviso tramite un video sui social da Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza, segna un passo concreto nell’implementazione di misure di tutela per il quartiere.
