VIDEO Perugia il Comune ' scherma' il Cva | si montano le grate

Perugiatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Perugia interviene per aumentare la sicurezza del Cva Piramide di Madonna Alta installando grate di schermatura nelle aree esterne. L’annuncio, condiviso tramite un video sui social da Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza, segna un passo concreto nell’implementazione di misure di tutela per il quartiere.

"Schermatura delle aree esterne del Cva Piramide di Madonna Alta. Dalle parole ai fatti". Ad annunciarlo con un video sui social è Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza. "Sono in atto i lavori di schermatura delle aree esterne del Cva Piramide a Madonna Alta, una risposta.

