VIDEO Montevergine lavori spediti obiettivo apertura a Natale

Proseguono i lavori a Montevergine con l’obiettivo di riaprire l’area entro Natale. Un nuovo incontro tecnico promosso dalla Provincia di Avellino ha fatto il punto sugli interventi in corso, dopo la frana che ha bloccato l’accesso al santuario. Alla riunione hanno partecipato il Presidente Rizieri Buonopane, il direttore regionale della Protezione Civile Italo Giulivo e altri esperti.

Nuovo incontro tecnico promosso dalla Provincia di Avellino, con il Presidente Rizieri Buonopane e alla presenza del direttore regionale della Protezione Civile, Italo Giulivo, e dell'ingegnere Carmine Alvino, responsabile della Funicolare AIR, per fare il punto della situazione sugli interventi in atto dopo l a frana a Montevergine che ha determinato la chiusura di ogni strada di accesso al santuario. Giulivo ha ricordato che «l a Regione Campania ha stanziato un contributo di 320.000 euro per la realizzazione degli interventi di somma urgenza».

