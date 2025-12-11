VIDEO | Inaugurato il polo per la biodiversità via Archirafi diventa il campus del futuro | in arrivo nuovi arredi urbani

Palermotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato il nuovo polo per la biodiversità in via Archirafi, trasformando l’area nel campus del futuro. Il sito offre spazi innovativi, tra cui una sala immersiva e una sea room in realtà virtuale, dedicati a promuovere la consapevolezza e la tutela dell’ambiente naturale. Nuovi arredi urbani completano il progetto, creando un ambiente all’avanguardia dedicato alla biodiversità.

Il pianterreno è un tuffo nel blu, con una sala immersiva che fa viaggiare nella biodiversità del pianeta e una sea room, una stanza del mare, che riproduce in realtà virtuale ambienti subacquei e processi naturali. Il biglietto di presentazione della struttura avveniristica di 1500 metri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

