VIDEO Donne e uomini insieme in cammino contro la violenza di genere

Un convegno presso l’Università di Perugia riunisce donne e uomini per promuovere il dialogo sulla parità di genere e contrastare la violenza di genere. L’evento coinvolge istituzioni, esperti e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il sostegno, favorendo un cammino condiviso verso una società più equa e sicura.

Un convegno presso l’Università di Perugia promuove il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini per affrontare la parità di genere e rafforzare la prevenzione e il sostegno contro la violenza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Armando Incarnato senza freni. Le accuse lanciate all’ex dama di Uomini e Donne Cristina Tenuta ? - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO Donne e uomini insieme in cammino contro la violenza di genere - Un convegno presso l’Università di Perugia promuove il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini per affrontare la parità di genere e rafforzare la prevenzione e il sostegno contro la violenza. Riporta perugiatoday.it

Uomini e Donne, lo storico abbraccio tra Tina e Gemma | Video Witty Tv - A Uomini e Donne pace fatta tra Gemma e Tina che si cingono in un abbraccio storico. Secondo superguidatv.it