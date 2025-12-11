Viale Aldo Moro tra luci e magie treno del torrone e teatro | cosa fare nel weekend

Il weekend si presenta ricco di eventi e atmosfere festive lungo Viale Aldo Moro. Tra luci scintillanti, il treno del torrone e spettacoli teatrali, la città si prepara a vivere momenti magici. La guida agli appuntamenti principali offre idee per trascorrere un fine settimana all'insegna delle festività e del divertimento.

Torna il weekend con la guida agli eventi clou del fine settimana. Tutto pronto per Allegria Festival Christmas Edition che accenderà le feste in città. Appuntamento in teatro con Lo schiaccianoci in città e altri capolavori in provincia. In partenza da Reggio Calabria anche il treno del torrone. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Mary Bomboniere Stefano Costantino. . La magia del Natale da Mary Bomboniere! Profumi che ti scaldano, luci che accendono i sogni, colori che trasformano ogni vetrina. Vieni a trovarci, tanti articoli natalizi ti aspettano Viale Aldo Moro 112 Reggio C - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria: Viale Aldo Moro si trasforma in un sogno di luci, musica e tradizioni - Reggio Calabria si prepara a vivere un pomeriggio e una serata all’insegna della magia natalizia con “Allegria Festival – Christmas edition” ... Secondo ilmetropolitano.it

Natale a Frosinone, luminarie accese e gli eventi per l'Immacolata. Dalle luci agli spettacoli, spese per oltre 100mila euro - Si è aperto ufficialmente ieri pomeriggio, con l’accensione delle luminarie in via Aldo Moro, il Natale a Frosinone. Riporta ilmessaggero.it