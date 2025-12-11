Viale Aldo Moro tra luci e magie treno del torrone e teatro | cosa fare nel weekend

Scopri le principali iniziative del weekend in viale Aldo Moro, tra luci, magie e tradizioni. Dal treno del torrone al teatro, un ricco programma di eventi per vivere l’atmosfera natalizia e divertirsi con famiglia e amici. Preparati a immergerti nelle festività con la guida agli appuntamenti imperdibili del fine settimana.

Torna il weekend con la guida agli eventi clou del fine settimana. Tutto pronto per Allegria Festival Christmas Edition che accenderà le feste in città. Appuntamento in teatro con Lo schiaccianoci in città e altri capolavori in provincia. In partenza da Reggio Calabria anche il treno del torrone. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Viale Aldo Moro 3°PIANO

Video Viale Aldo Moro 3°PIANO Video Viale Aldo Moro 3°PIANO

Cerca Video Caricamento del Video...

Sushi Mio Olbia. Banfy · Bam Bam. Il ritmo della musica porta qui, da Sushimio ! : Crema di zucca Delica, Cardoncello croccante, Pulled pork della @macelleria_cossu e Maio spicy! Da provare! Viale Aldo Moro 367, Olbia #su - facebook.com Vai su Facebook

“Sogno di Natale”, il viale Aldo Moro si veste di luci e magie per una serata tra spettacoli e street food | INFO - Reggio Calabria si prepara a vivere un pomeriggio e una serata all’insegna della magia natalizia con “Allegria Festival – Christmas edition”, la rassegna promossa dall’Associazione culturale Arte e Sp ... Segnala strettoweb.com

Natale a Frosinone, luminarie accese e gli eventi per l'Immacolata. Dalle luci agli spettacoli, spese per oltre 100mila euro - Si è aperto ufficialmente ieri pomeriggio, con l’accensione delle luminarie in via Aldo Moro, il Natale a Frosinone. Secondo ilmessaggero.it