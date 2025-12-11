Viaggio nel Mondo Nuovo Huxley ritornerà in vita

Dal 7 al 9 aprile, il teatro Binario 7 ospita una nuova interpretazione di “Il mondo nuovo”, tratto dal celebre romanzo di Aldous Huxley. La produzione, secondo capitolo della “Trilogia della distopia” della Compagnia Teatro Binario 7, regia di Corrado Accordino, propone un viaggio nel futuro e nelle sue possibili derive. Un appuntamento imperdibile per adulti e famiglie.

Fine settimana al teatro Binario 7, con appuntamenti per adulti e famiglie. Torna in scena “ Il mondo nuovo “ (dal romanzo di Aldous Huxley ) secondo capitolo della “ Trilogia della distopia “, della Compagnia Teatro Binario 7, regia e drammaturgia di Corrado Accordino. Si comincia stasera alle 21, per proseguire domani e sabato alla stessa ora in sala Chaplin. Biglietto intero 20 euro. Memoria, identità, sessualità, libertà. Tutto è in gioco in questo spettacolo di pura immaginazione e allegria. "Rappresentare “Il Mondo Nuovo“ di Huxley è una sfida artistica azzardata ma necessaria – spiega Accordino – Un romanzo che viene dal passato per immaginare un futuro e che ci parla del presente, una storia che mette l’attenzione su alcuni temi fondamentali della vita moderna: la procreazione in vitro, la libertà sessuale, le droghe di stato, le gerarchie sociali, la felicità indotta dal consumismo a sacrificio della libertà personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it