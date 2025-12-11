Viaggia contromano in Fipili 80enne fermato e salvato dalla Polstrada

Un'auto viaggia contromano sulla Fipili, mettendo a rischio la sicurezza di tutti gli utenti. Grazie all'intervento tempestivo della Polizia Stradale di Pisa, l'auto è stata fermata e messa in sicurezza, evitando potenziali incidenti gravi. Un intervento che sottolinea l'importanza della prontezza nel garantire la sicurezza delle strade.

PISA – Personale della polizia stradale di Pisa ha portato a termine un delicato intervento di messa in sicurezza della circolazione lungo la strada di grande comunicazione FiPiLi, scongiurando potenziali conseguenze tragiche. L’allarme e? scattato quando il Centro operativo polizia stradale di Firenze (Cops) ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un’autovettura che procedeva contromano sulla carreggiata in direzione mare, ma marciando verso Firenze, all’altezza dello svincolo Pisa Aeroporto. Il conducente, una persona di circa 80 anni in evidente stato confusionale, stava mettendo a repentaglio l’incolumita? propria e degli altri utenti della strada. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it