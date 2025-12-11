Viabilità terminata la sperimentazione in via Piastroni | torna il doppio senso
Lunedì 15 dicembre si conclude la sperimentazione del senso unico in via Piastroni a Riglione. La modifica, avviata in via temporanea, torna a consentire il doppio senso di circolazione nel tratto tra il confine con Cascina e via Villa Glori, con l'obiettivo di migliorare la viabilità locale.
Lunedì 15 dicembre si conclude la sperimentazione del senso unico istituito in via Piastroni, nella frazione di Riglione, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Cascina e via Villa Glori. A partire da martedì 16 dicembre la strada tornerà al doppio senso di marcia. Per migliorare la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Terminata asfaltatura in via Noghetto e parte di via Prolampo. Un passo alla volta per migliorare la viabilità sulle nostre strade. I costi dell'asfalto sono molto elevati quindi stiamo pianificando interventi mirati volti al ripristino di tratti particolarmente usurati. - facebook.com Vai su Facebook