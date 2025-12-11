Viabilità terminata la sperimentazione in via Piastroni | torna il doppio senso

Lunedì 15 dicembre si conclude la sperimentazione del senso unico in via Piastroni a Riglione. La modifica, avviata in via temporanea, torna a consentire il doppio senso di circolazione nel tratto tra il confine con Cascina e via Villa Glori, con l'obiettivo di migliorare la viabilità locale.

