Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 20 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025 alle 20:25, con segnalazioni di incidenti, cantieri e code su diverse arterie. Si registrano rallentamenti e situazioni di traffico intenso, soprattutto a causa di veicoli in panne e lavori in corso. È previsto uno sciopero regionale che potrebbe influenzare i servizi di trasporto pubblico fino al 15 aprile 2026.

Astral infomobilità very trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade sulla A1 Roma Firenze un veicolo in panne al km 514 e causa delle code tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma verso Firenze Invece per i cantieri attivi in queste ore al momento sono 3 km di coda tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara Verso il raccordo anulare sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento all'altezza del raccordo in direzione Eur a fiamma raccordo anulare in carreggiata interna un incidente causa degli incolonnamenti tra le uscite Roma Fiumicino e Pisana in esterna si sta in coda ma per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e via del Mare ora il traffico per chi è in verso il litorale sulla via del mare si sta in coda tra il raccordo è Vitinia su via Cristoforo Colombo file tra via di Mezzocammino e via di Acilia in entrambi i casi ricordiamo in direzione Ostia fine andiamo sul lacchia code tra la via dei Laghi è Santa Maria delle Mole verso Albano siamo in chiusura e Ricordiamo lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto per la giornata di domani venerdì 12 dicembre nella nostra regione l'agitazione coinvolgerla ride Cotral Dunque sono a rischio in busta e le ferrovie regionali Metromare E roma-viterbo possibili disagi dalle 830 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio Inoltre coinvolto Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21 nella capitale servizio regolare per la rete gestita da ATAC da Francesca Loiacono è Astral infomobilità e tu Grazie per l'attenzione