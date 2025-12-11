Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 19 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025 alle 19:40, con congestioni su autostrade, strade urbane e possibili disagi a causa dello sciopero generale regionale. Tra incidenti, cantieri e traffico intenso, si segnalano rallentamenti e code su diversi tratti strategici. La regione ha inoltre annunciato lo sciopero dei trasporti per domani, con possibili disservizi sui mezzi pubblici.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade sulla A1 Roma Firenze un incidente avvenuto al km 515 e causa delle code tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma verso Firenze per i cantieri attivi in queste ore al momento sono 3 km di coda tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra fiore torcervara Verso il raccordo anulare in direzione Roma Centro invece code tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est sulla Roma Fiumicino file per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur in senso opposto rallentamenti tra via Cristoforo Colombo e via Isacco Newton a Siamo al Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico rallentato tra le uscite Cassia Veientana poi code a tratti tra Nomentana e Prenestina e tra Casilina e Appia in esterna sempre per traffico si sta in coda tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare e procedendo a Code a tratti trapuntine Tuscolana ora il traffico per chi è in viaggio verso il litorale sulla via del mare si sta in coda tra il raccordo e Vitinia tu via Cristoforo Colombo file tra via Di Mezzocammino e Cecilia in entrambi i casi ricordiamo in direzione Ostia infine andiamo sulla Appia code tra la via dei Laghi è Santa Maria delle Mole verso Albano siamo in chiusura e Ricordiamo lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto per la giornata di domani venerdì 12 dicembre nella nostra regione la digitazione coinvolge la rete Cotral Dunque sono a rischio i bus delle ferrovie regionali Metromare E roma-viterbo possibili disagi dalle ore 830 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio Inoltre coinvolto Il personale del gruppo dello Stato e di Trenitalia sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21 nella capitale servizio regolare per la rete gestita da Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento