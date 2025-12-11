Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 19 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025 alle 19:10, con code e rallentamenti su autostrade, raccordi e strade principali a causa di cantieri e traffico intenso. Situazione in evoluzione, con alcune linee di trasporto pubblico regolari.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade sulla A1 Roma Firenze Al momento sono 2 km di coda per i cantieri attivi in queste ore tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze risultato Urbano della A24 traffico rallentato tra la tangenziale est e il raccordo anulare in uscita in direzione Roma Centro invece code tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est sulla Roma Fiumicino file per traffico tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur è in senso opposto code tra Parco de' Medici il raccordo in uscita ma siamo al Raccordo Anulare in carreggiata interna tra rallentato tra le uscite Cassia Veientana e Salaria Poi incolonnamenti tra Bufalotta il bivio per la A24 Roma Teramo è ancora file tra Appia e Ardeatina in esterna sempre per te così sta in coda tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare e procedendo abbiamo code a tratti trapuntine Tiburtina ora il traffico per chi è in viaggio verso il litorale sulla via del mare si lenta tra i raccordi bitinia su via Cristoforo Colombo code tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in entrambi i casi ricordiamo in direzione Ostia Infine per il trasporto pubblico capitolino fermiamo che sulla linea C della metropolitana il servizio è tornato regolare In entrambe le direzioni da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it