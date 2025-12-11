Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 18 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025 alle ore 18:40: incidenti, cantieri e traffico intenso causano rallentamenti su diverse tratte, tra cui l'A1, il Raccordo Anulare e le principali arterie urbane e costiere. Circolazione rallentata anche sui collegamenti ferroviari a causa di un incendio tra Santa Severa e Santa Marinella.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura La 1 Roma meno gente un incidente che ha coinvolto due auto avvenuto al chilometro 492 è causa dei rallentamenti tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze nella stessa direzione segnaliamo km di coda per cantieri attivi in queste ore tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano a Siamo al Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico tra le uscite case Salaria Poi incolonnamenti tra Bufalotta il bivio per la A24 Roma Teramo è ancora rallentamenti tra Laurentina e Pontina in esterna sempre per traffico code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino Tuscolana e procedendo tra Casilina e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del Raccordo Anulare verso Roma in bici incolonnamenti tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est sulla Roma Fiumicino file per traffico tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione EUR e intenso posto rallenta 23 a Parco de' Medici il raccordo in uscita ora il traffico nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia in direzione Ostia sull'ostiense invece si vede rilento tra Acilia e Casal Bernocchi In entrambe le direzioni su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso il litorale sulla statale Pontina code tra il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo Infine per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione rallentata per la segnalazione di un incendio tra Santa Severa Santa Marinella i treni alta velocità Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto grazie per al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it