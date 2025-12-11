Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 18 | 10
Aggiornamenti sul traffico a Roma e nel Lazio del 11-12-2025 alle 18:10, segnalati rallentamenti e code su varie arterie, tra cui il raccordo anulare, la A24 e la Roma-Fiumicino, con disagi anche sulla Statale Appia e via del Mare. Situazioni di congestione interessano diverse zone della capitale e dintorni, influenzando la viabilità in più punti.
Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare carreggiata interna file per traffico intenso tra Cassia e Salaria poi code a tratti tra le uscite Nomentana e Appia in esterna sempre per traffico si sta in coda tra la Roma Fiumicino e la via mare e procedendo abbiamo code a tratti trapuntine Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del Raccordo Anulare verso Roma centro invece incolonnamenti tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est sulla roma-fiumicino invece file per traffico tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur intanto posto rallentamenti tra Parco de' Medici il raccordo anulare in uscita ancora disagi sulla Statale Appia un camion in panne sulla rampa di immissione al Raccordo crea code a partire da lei foto di Ciampino infine il traffico nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia in direzione Ostia sull'ostiense invece si procede a rilento tra via Casal Bernocchi In entrambe le direzioni su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso il litorale sulla statale Pontina per chi viaggia in direzione lati Si procede a rilento all'altezza di Aprilia la Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Le nuove rotonde di Borgo Roma migliorano la viabilità a Verona Sud Si è concluso dopo un anno di lavori il cantiere predisposto per risolvere un annoso problema di viabilità in una zona critica di accesso alla città. E’ quanto è stato realizzato, al posto del se - facebook.com Vai su Facebook
? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo quel tratto Urbano A24 ancora ... Riporta romadailynews.it
Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... Come scrive fanpage.it