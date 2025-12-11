Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 17 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025 alle ore 17:25, con code e rallentamenti su diverse arterie principali, tra cui il raccordo anulare, la Roma-Fiumicino, l'A24 e le strade del quadrante sud. Disagi causati da traffico intenso, incidenti e veicoli in panne interessano diverse zone della regione.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare carreggiata interna file per traffico intenso tra Cassia e Salaria poi code a tratti tra le uscite Nomentana e Appia in esterna sempre per traffico si sta in coda tra la Roma Fiumicino e la via mare e procedendo abbiamo code a tratti trapuntine Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del Raccordo Anulare verso Roma centro invece incolonnamenti tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est sulla roma-fiumicino invece file per traffico tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur intanto posto rallentamenti tra Parco de' Medici il raccordo anulare in uscita ancora disagi sulla Statale Appia un camion in panne sulla rampa di immissione al Raccordo crea code a partire da lei foto di Ciampino infine il traffico nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia in direzione Ostia sull'ostiense invece si procede a rilento tra via Casal Bernocchi In entrambe le direzioni su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso il litorale sulla statale Pontina per chi viaggia in direzione lati Si procede a rilento all'altezza di Aprilia la Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it