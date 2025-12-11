Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 16 | 25
Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025 alle ore 16:25: si registrano diversi disagi e rallentamenti a causa di incidenti, veicoli in panne e traffico intenso su varie arterie, tra cui l'A24, il Raccordo Anulare, la Roma Fiumicino e la statale Pontina. Ecco le principali criticità e i percorsi interessati.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo quel tratto Urbano A24 ancora disagi per un incidente avvenuto in precedenza e ora risolto sulla corsia di sorpasso al km 6 E400 rallentamenti residui tra la tangenziale est e Fiorentino in direzione del Raccordo Anulare verso Roma centro invece code per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est ci spostiamo sulla Roma Fiumicino file per traffico tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente causa delle code tra diramazione Roma nord e Tiburtina poi i file ma per traffico tra riuscite Casine Appia è ancora tra Katia e Salaria in esterna sempre per traffico file tra la Roma Fiumicino e la Pontina poi rallentamenti tra Laurentina e Tuscolana disagi la Statale Appia un camion in panne sulla rampa di immissione al Raccordo crea coda a partire dall' Aeroporto di Ciampino infine il traffico nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si rallenta ai raccordi bitinia in direzione Ostia sul Ostiense invece coda all'altezza di Ostia Antica è più avanti tra Acilia e Casal Bernocchi tutto Verso il raccordo anulare su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione del Litorale sulla statale Pontina per chi viaggia verso Latina Si procede a rilento all'altezza di Aprilia da Francesca Loiacono l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
