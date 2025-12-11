Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 13 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025: code e disagi dovuti a incidenti, veicoli in panne e sciopero regionale, con particolare attenzione alle zone di Pontina, A24 e Roma Sud. Servizi di trasporto a rischio e raccomandazioni sulla sicurezza stradale, in vista dell'inverno e delle condizioni meteo avverse.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con l'incidente sulla Pontina code tra Castel di Decima Spinaceto Verso il raccordo anulare incidente anche sulla A24 tratto Urbano code altezza Tor Cervara Verso il raccordo è un veicolo in panne invece a creare code sulla diramazione Roma sud Al km 20 code tra Torrenova e lo svincolo per il raccordo verso quest'ultimo è sul raccordo code interna code tra ape diramazione Roma Sud anche in esterna nello stesso tratto lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per la giornata di domani nella nostra regione l'agitazione coinvolge la rete Cotral Dunque sono a rischio i bus e le ferrovie regionali Metromare Roma Viterbo possibili disagi da sotto alle 17 dalle 20 fino al termine del servizio Inoltre coinvolto Il personale del gruppo FS Trenitalia sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nella capita servizio regolare nella rete gestita da Atac ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di civiltà stradale ogni stagione porta con sé i paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un per fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 13:25

