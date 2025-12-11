Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 12 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025 alle 12:25. Tra code sul raccordo anulare e possibili disagi a causa dello sciopero generale, si segnalano variazioni nei servizi di trasporto regionale e urbano. La circolazione sulle principali arterie rimane generalmente regolare, con alcune criticità legate alle manifestazioni di protesta.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in interna code tra Cassia e Salaria tra Anagnina e Appia in esterna code tra Appia diramazione Roma Sud Per il resto la circolazione è regolare sulle principali strade e autostrade della nostra infine lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto per la giornata di domani venerdì 12 dicembre nella nostra regione l'agitazione coinvolge la rete Cotral Dunque sono a rischio i bus e le ferrovie regionali Metromare E roma-viterbo possibili disagi dalle 830 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio Inoltre coinvolto Il personale del gruppo FS di Trenitalia sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nella capitale servizio regolare nella rete gestita da Atac ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it