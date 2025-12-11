Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 11 | 25
Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025: code sulla Pontina e in via dei Romagnoli, deviazioni sulla Salaria, e congestioni sul raccordo anulare. Inoltre, si segnala uno sciopero generale che potrebbe causare disagi su bus, ferrovie regionali e servizi Cotral, con alcune fasce di garanzia garantite.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la Pontina code per incidente altezza via del Genio Civile in direzione Latina e cose per veicolo in panne tra Spinaceto e Raccordo Anulare verso l'Eur incidente in via dei Romagnoli nel decimo Municipio di Roma in entrambi i sensi di marcia all'altezza di Ostia Antica sulla Salaria strada chiusa tra via Galvani e via Aniene In entrambe le direzioni su disposizione delle autorità competenti attive deviazioni sul posto e ci siamo sul raccordo anulare Dov'è l'interno abbiamo code tra Cassia e Salaria e tra Laurentina e Pontina in esterna tra Appia diramazione Roma sud e infine lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto la giornata di domani venerdì 12 dicembre nella nostra regione l'agitazione coinvolge la rete Cotral Dunque sono a rischio il bus e le ferrovie regionali Metromare roma-viterbo possibili disagi dalle 830 senti dalle 20 fino al termine del servizio Inoltre coinvolto Il personale del gruppo FS di Trenitalia sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nella capitale si è regolare nella rete gestita da Atac ed è tutto da Federico Ascani lastra infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
