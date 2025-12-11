Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 10 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025: si registrano code e incidenti su diverse arterie, tra cui via Romagnoli, Salaria e raccordo anulare. Sono presenti deviazioni e traffico intenso su varie direttrici, con alcune strade ancora chiuse. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulla mobilità regionale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio apriamo con un incidente in via Romagnoli nel decimo municipio di Roma Code in entrambi i sensi di marcia l'altezza di Ostia antica e sulla Salaria strada ancora chiusa tra via Galvani e via Aniene In entrambe le direzioni su disposizione delle autorità competenti attive deviazioni sul posto facciamo alla raccordo anulare di Roma in interna Ci sono code tra Cassia e Salaria in esterna tra Appia e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 code Togliatti tangenziale est verso quest'ultima andiamo sulla 91 Roma Fiumicino code altezza via del Cappellaccio verso l'Eur infine sulla Flaminia code per traffico intenso dalla raccordo anulare abbia due punti ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

