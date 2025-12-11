Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 09 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025 alle ore 09:40: numerose deviazioni e code su strade principali, tra cui Ancona Salaria, Raccordo Anulare, A24 e vie consolari, a causa di chiusure e incidenti. Ecco le principali situazioni da conoscere per orientarsi nel traffico di questa mattina.

apriamo Ancona Salaria strada chiusa tra via Galvani viene In entrambe le direzioni e su disposizione delle autorità competenti attive deviazioni sul posto è sul Raccordo Anulare interna code per traffico verso tra diramazione Roma nord Nomentana e tra diramazione Roma sud e Appia in esterna code dalla diramazione Roma nord Cassia Veientana e poi tra Casal del Marmo e Aurelia sulla A24 tratto Urbano della Roma Teramo code da Togliatti a Portonaccio verso la tangenziale est chiamo sulla 91 Roma Fiumicino code tra raccordo in via del Cappellaccio verso l'Eur per quanto riguarda le consolari sull'Aurelia coda altezza raccordo anulare sulla Flaminia code altezza raccordo anulare anche in questo caso situazione analoga sulla Nomentana però code tra Tor Lupara e raccordo tu la Tiburtina cosa tratti da Settecamini a San Basilio code anche sulla Ilaria via delle Capannelle sempre verso il centro