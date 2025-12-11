Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 09 | 10

Viabilità Roma e Regione Lazio del 11-12-2025, ore 09:10: si registrano numerosi incidenti e traffico intenso su diverse arterie, tra cui il raccordo anulare, la A24 e le principali strade urbane, causando code e rallentamenti nelle zone centrali e periferiche della capitale.

abbiamo con il raccordo anulare in interna per incidente code tra diramazione Roma nord Nomentana e per traffico intenso code tra le uscite diramazione Roma sud e Appia è all'altezza dei l'Aurelia è ancora più avanti code tra Cassino menta in esterna code dalla diramazione Roma Nord via Cassia Veientana Poi tra Casal del Marmo e Aurelia e infine tra Roma Fiumicino e Pontina ci spostiamo sulla A24 tratto Urbano della Roma Teramo per incidente code tra Togliatti e Portonaccio verso la tangenziale est traffico intenso sulla rete viaria regionale Come di consueto in queste prime ore del mattino andiamo sulla 91 Roma Fiumicino code tra raccordo anulare del Cappellaccio verso l'Eur per le consolari sull'Aurelia a cui altezza Raccordo Anulare verso il centro sulla Flaminia code per traffico intenso dalla raccordo a via dei Due Ponti situazione analoga anche sulla Nomentana Concorde Tor Lupara e raccordo sulla Tiburtina cose tratti da Settecamini a San Basilio file sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle sempre verso centro infine sulla statale Pontina Si procede a rilento da spinaci alla raccordo anulare sempre verso Roma