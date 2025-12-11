Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 08 | 40
Aggiornamento sulla viabilità nel Lazio il 11-12-2025 alle 08:40: numerosi disagi e code si registrano sulle principali direttrici di Roma, tra incidenti e traffico intenso, interessando il Raccordo Anulare, le vie consolari e le arterie regionali. La situazione resta complessa nelle prime ore del mattino, con rallentamenti diffusi in diverse zone della capitale e dintorni.
Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la 24 tratto Urbano della Roma Teramo per incidente 2 km di coda tra Togliatti e Portonaccio verso la tangenziale est traffico intenso sulla rete viaria regionale Come di consueto in queste prime ore del mattino sul Raccordo Anulare in interna code tra le uscite di la nazione Roma sud e Appia è all'altezza dell' Aurelia più avanti ancora tra Cassia e Nomentana in esterna dalla diramazione Roma Nord a Cassia Veientana Ci sono code ancora tra Casal del Marmo e Aurelia è più avanti tra Roma Fiumicino e Pontina abbiamo sulla 91 Roma Fiumicino Dove troviamo ancora a partire dalla raccordo anulare fino a via del Cappellaccio verso l'Eur ora le consolari sull'Aurelia code altezza raccordo anulare sulla Flaminia code per traffico intenso dalla raccordo anulare a via Due Ponti situazione analoga anche sulla Nomentana con code tra Tor Lupara e raccordo Tiburtina con code da Settecamini a San Basilio è sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle sempre verso il centro infine sulla statale Pontina Si procede a rilento da Pomezia Sud a Castel di Decima e poi più avanti da Spinaceto alla raccordo anulare sempre verso la capitale ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Le nuove rotonde di Borgo Roma migliorano la viabilità a Verona Sud Si è concluso dopo un anno di lavori il cantiere predisposto per risolvere un annoso problema di viabilità in una zona critica di accesso alla città. E’ quanto è stato realizzato, al posto del se - facebook.com Vai su Facebook
? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con i consueti aggiornamenti sulla viabilità dal raccordo anulare ... Secondo romadailynews.it
Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... Da fanpage.it