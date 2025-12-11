Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 08 | 40

Aggiornamento sulla viabilità nel Lazio il 11-12-2025 alle 08:40: numerosi disagi e code si registrano sulle principali direttrici di Roma, tra incidenti e traffico intenso, interessando il Raccordo Anulare, le vie consolari e le arterie regionali. La situazione resta complessa nelle prime ore del mattino, con rallentamenti diffusi in diverse zone della capitale e dintorni.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la 24 tratto Urbano della Roma Teramo per incidente 2 km di coda tra Togliatti e Portonaccio verso la tangenziale est traffico intenso sulla rete viaria regionale Come di consueto in queste prime ore del mattino sul Raccordo Anulare in interna code tra le uscite di la nazione Roma sud e Appia è all'altezza dell' Aurelia più avanti ancora tra Cassia e Nomentana in esterna dalla diramazione Roma Nord a Cassia Veientana Ci sono code ancora tra Casal del Marmo e Aurelia è più avanti tra Roma Fiumicino e Pontina abbiamo sulla 91 Roma Fiumicino Dove troviamo ancora a partire dalla raccordo anulare fino a via del Cappellaccio verso l'Eur ora le consolari sull'Aurelia code altezza raccordo anulare sulla Flaminia code per traffico intenso dalla raccordo anulare a via Due Ponti situazione analoga anche sulla Nomentana con code tra Tor Lupara e raccordo Tiburtina con code da Settecamini a San Basilio è sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle sempre verso il centro infine sulla statale Pontina Si procede a rilento da Pomezia Sud a Castel di Decima e poi più avanti da Spinaceto alla raccordo anulare sempre verso la capitale ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it