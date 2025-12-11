Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-12-2025 ore 07 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 11-12-2025 alle 07:25, segnalando code e rallentamenti sulla rete stradale regionale a causa di incidenti, traffico intenso e condizioni meteo invernali. Le principali arterie presentano congestioni, con particolare criticità sul Raccordo Anulare, le tangenziali e le strade urbane. Si raccomanda massima attenzione alla guida e l'uso di pneumatici invernali o catene.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio apriamo Ancona 24 Roma Teramo dove un veicolo in panne provoca Core dal bivio con la un'orma Napoli alla barriera Roma Est in direzione Roma traffico intenso sulla rete viaria regionale Come di consueto in queste prime ore del mattino sul Raccordo Anulare in internal code tra le uscite diramazione Roma sud e Appia è all'altezza della Aurelia in esterna file dalla diramazione Roma nord Cassia Veientana po' di rallentamenti tra Aurelia e Pescaccio e difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare code sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata sulla diramazione Roma nord si senta partire dallo svincolo di Settebagni ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est ci sposiamo sulla 91 Roma Fiumicino prime code Trabia via del Cappellaccio verso l'Eur sull'Aurelia altezza raccordo anulare sulla Flaminia code per traffico intenso dalla raccordo a via dei Due Ponti situazione analoga code sulla Nomentana tra Tor Lupara e raccordo anulare anche sulla Tiburtina con le tratti da Settecamini a San Basilio file sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle tutto verso il centro infine sulla statale Pontina Si procede a rilento da Pomezia Sud a Castel di Decima direzione Roma ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro infomobilità punto Astral spa.

