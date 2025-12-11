Viabilità pericolosa e residenti preoccupati in 70 sottoscrivono esposto al Comune | Intervenite subito

In via Cerignola - Quadrone delle Vigne a Foggia, 70 residenti hanno sottoscritto un esposto al Comune, evidenziando la pericolosità della viabilità e chiedendo interventi immediati. La preoccupazione crescente tra i residenti evidenzia l’urgenza di azioni per garantire sicurezza e tranquillità nell’area, al centro di numerose segnalazioni e richieste di intervento.

Viabilità pericolosa e residenti preoccupati: in 70 sottoscrivono un esposto al Comune di Foggia, per chiedere interventi urgenti che possano limitare i pericoli e restituire serenità a chi vive nella zona di via Cerignola - Quadrone delle Vigne.Il documento è posto all'attenzione della sindaca. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Nuova viabilità e parcheggi, taglio del nastro a Onore Inaugurati gli interventi Arest alla presenza dell'assessore regionale Guido Guidesi. In arrivo anche l'allargamento della curva pericolosa in territorio di Songavazzo. Leggi il nostro articolo https://myvall - facebook.com Vai su Facebook