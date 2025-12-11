Via Francesca da Rimini dissestata dalle radici dei pini | asfalti da rifare

La strada di via Francesca da Rimini a Cattolica presenta gravi danni causati dalle radici dei pini storici, che hanno sollevato e deformato l’asfalto. La situazione rappresenta un rischio per la sicurezza di veicoli e pedoni, rendendo urgente un intervento di rifacimento del manto stradale per garantire la viabilità e la sicurezza degli utenti.

Via da Francesca da Rimini a Cattolica, l'asfalto è da rifare di nuovo, le radici dei pini storici hanno creato solchi e gobbe pericolose per i mezzi e per il traffico. Di fatto i lavori di asfaltatura realizzati solo pochi anni fa sono da rifare. Il Comitato Ventena ha ribadito anche nei giorni scorsi che sarebbe bene mettere mano quanto prima all'asfalto in una zona molto trafficata per la vicinanza di abitazioni, piscina, Parco della Pace e scuole. "Purtroppo quella strada è di nuovo pericolosa – dicono alcuni cittadini del quartiere del Parco della Pace – specie per i motorini, e pensare che è stata asfaltata ex-novo solo pochi anni fa".