Via Fattori addio strisce | Forse errore tecnico

Le recenti riparazioni di via Fattori hanno portato alla sostituzione delle strisce pedonali, ma in breve tempo sono state danneggiate e rimosse. Sgretolate come fossero di cristallo, le nuove segnaletiche sono state distrutte nel giro di tre notti, sollevando dubbi su un possibile errore tecnico o altre cause che ancora devono essere chiarite.

Sgretolate come fossero di cristallo. Le strisce pedonali di via Fattori, appena messe al loro posto nei lavori di sistemazione della strada, sono andate distrutte nel giro di tre notti. A denunciare il fatto è stato il consigliere di opposizione, Enrico Meriggi, che ha raccolto le segnalazioni dei residenti. "Una situazione assurda – ha detto Meriggi – mi domando per cosa spendiamo i nostri soldi. Le strisce sono state appena tracciate. Sulla riqualificazione delle Bagnese abbiamo speso decine di migliaia di euro. Ecco i risultati. Non è la prima volta che succedono fatti di questo genere. Basti pensare ai lavori dell’asse pedonale; dopo pochi mesi le pietre erano saltate ed è stato necessario doverci rimettere le mani". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Fattori, addio strisce: "Forse errore tecnico"

