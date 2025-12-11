Via al bando per la borsa di studio Angiolino e Giovanni Acquisti sul tema della Nonviolenza

Il Comune di Sansepolcro ha aperto il bando per la borsa di studio “Angiolino e Giovanni Acquisti”, dedicata a tesi di Laurea magistrale sul tema della Nonviolenza. La candidatura è aperta a studenti universitari e istituti superiori, con scadenza imminente. Un’opportunità per approfondire tematiche di grande rilevanza sociale e culturale.

Il Comune di Sansepolcro informa che da oggi, giovedì 11 dicembre, ha preso il via la Borsa di Studio "Angiolino e Giovanni Acquisti" per tesi di Laurea magistrale discussa in un'Università o Istituto universitario superiore (Scuola di perfezionamento, Facoltà teologica, ecc.) sul tema "La.

Al via il bando per la Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti” dedicata al tema della Nonviolenza - In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani l'Associazione Cultura della pace e il comune di Sansepolcro danno il via al bando per la Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti” dedicat ... Secondo msn.com

