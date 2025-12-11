vi racconto la guerra a fumetti

Alle 18 al Foro Annonario di Cesena, il fumettista Leo Ortolani presenta ‘Tapum’, la sua nuova graphic novel che racconta il dramma e l’orrore della Prima guerra mondiale attraverso il linguaggio del fumetto. Un evento che unisce arte e memoria, offrendo una prospettiva originale su uno dei momenti più drammatici della storia.

Il dramma e l’orrore della Prima guerra mondiale raccontati attraverso lo strumento del fumetto. Oggi alle 18 al Foro Annonario di Cesena il fumettista Leo Ortolani presenta ‘ Tapum ’, la sua nuova graphic novel. Il creatore di Rat-Man – primo autore ad avere un proprio fumetto in orbita nello spazio – racconta gli eventi di uno degli episodi più tragici del 1917, la battaglia dell’Ortigara, combattuta sull’Altopiano dei Sette Comuni. L’evento è parte della rassegna ‘Autori in centro al Foro’, organizzata da Cia-Conad e libreria Ubik Cesena. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Ortolani, come mai ha deciso di raccontare una storia sulla Prima guerra mondiale? "Di base c’è sempre un’enorme curiosità per tanti argomenti diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it