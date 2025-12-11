Verso una maglia da titolare per l’Udinese | Antonio Conte vuole dargli una chance
Antonio Vergara potrebbe esordire da titolare nel match contro l’Udinese, una possibilità che Antonio Conte sembra voler concedergli per valorizzarlo in questa occasione. La partita rappresenta un’opportunità importante per il giovane giocatore, che potrebbe così consolidare il suo ruolo nel Napoli e mettersi in mostra sotto la guida del tecnico.
Nella partita contro l'Udinese Antonio Conte sembra intenzionato a dare una possibilità ad Antonio Vergara, che potrebbe dunque ritrovarsi a fare la sua prima partita da titolare da quando gioca nel Napoli. La decisione, però, è ancora da capire se sarà definitiva. intanto anche altri due giocatori entreranno contro i friulani Turn over post Champions .
Ultim'ora verso Inter-Liverpool: Akanji viaggia verso una maglia da titolare ? Dalla possibile assenza di ieri fino ad essere impiegato dall'inizio: in poche ore tutto è cambiato Secondo Sky Sport resta da capire se giocherà al posto di Bisseck o di Acerbi
Nkunku verso una maglia da titolare a Torino: Pulisic farà l'ultimo provino domani ma le chance di recupero sono basse. In mezzo, provato Loftus-Cheek: è nettamente favorito su Ricci.
Verso Palermo Sampdoria, Hadzikadunic verso una maglia da titolare: ecco i dettagli - Verso Palermo Sampdoria, il difensore bosniaco si candida a una maglia da titolare per la sfida con la formazione di Inzaghi La Serie B si prepara al sedicesimo appuntamento stagionale, e per la Sampd ...
Sampdoria, Barreto verso una maglia da titolare al posto di Linetty; e Zapata... - A pochi giorni dalla partita con la Juventus, e con gli allenamenti sempre più nel vivo, dal Mugnaini di Bogliasco iniziano ad emergere alcune indiscrezioni su quella che potrebbe essere la formazione ...