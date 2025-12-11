Verso la logistica urbana del futuro | il progetto ' Deliver' e la sperimentazione del ' modello Manfredonia'

Manfredonia si prepara a diventare protagonista nel campo della logistica urbana sostenibile con il progetto 'Deliver'. Durante un recente incontro, si è discusso della sperimentazione del 'modello Manfredonia', un'iniziativa volta a innovare e rendere più efficiente la logistica nelle aree urbane, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili per il futuro.

Manfredonia si confronta sul tema della logistica urbana sostenibile, nell'incontro sul tema ‘Deliver, la logistica urbana del futuro arriva in Puglia’. L'appuntamento è stato promosso dalla Camera di Commercio di Foggia, in collaborazione con Unioncamere Puglia, il Comune di Manfredonia e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

LOGISTICA Deliver, la logistica urbana del futuro sbarca in Puglia: Manfredonia modello pilota - L’iniziativa ha affrontato le sfide della logistica urbana sostenibile, per conciliare tutela ambientale e qualità della vita nelle città ... Lo riporta statoquotidiano.it

