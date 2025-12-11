Verso il Museo Egizio di Benevento | il 22 dicembre la presentazione del progetto
Il 22 dicembre sarà presentato il nuovo progetto del Museo Egizio di Benevento, volto a modernizzare e valorizzare la rete museale locale. L'iniziativa mira a rafforzare il dialogo con i principali poli culturali nazionali e ad attrarre un pubblico sempre più ampio, valorizzando un patrimonio storico e archeologico di grande rilievo che da anni suscita interesse internazionale.
Tempo di lettura: 2 minuti Una rete museale rimodulata e resa più moderna, capace di dialogare con i grandi poli nazionali e di valorizzare un patrimonio che, negli anni, ha attirato l’attenzione di studiosi da tutta Italia e che punta a richiamare sempre più visitatori. Una call operativa tra Ministero della Cultura, Provincia di Benevento e Comune ha segnato stamani l’avvio ufficiale del processo che condurrà alla nascita del Museo Egizio della città. Un progetto di respiro nazionale, che riassesterà l’intero sistema museale cittadino e che esordisce concretamente con la cantierizzazione e il trasferimento dei reperti dalla sezione egizia del Museo Arcos al Museo del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Verso il Museo della Città. Il 15 dicembre alle ore 17.30, al Centro Civico Gandini, l’Amministrazione comunale presenterà alla cittadinanza il progetto candidato al bando regionale “Interventi a favore dei siti UNESCO”. Un momento importante per scoprire la - facebook.com Vai su Facebook
Benevento, sprint Museo egizio: ora Sangiuliano accelera - Il ministro della Cultura ha presieduto il vertice in videoconferenza tenuto ieri mattina con i rappresentanti degli altri enti coinvolti nella ... Secondo ilmattino.it
Museo Egizio Benevento, ok al finanziamento da 2 milioni di euro - "Il Museo del Sannio, nella città di Benevento, è beneficiario di un finanziamento di 2 milioni di euro nell'ambito del Piano strategico 'Grandi progetti Beni culturali' del Ministero della Cultura. Come scrive ansa.it