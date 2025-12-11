Verso il Museo Egizio di Benevento | il 22 dicembre la presentazione del progetto

Il 22 dicembre sarà presentato il nuovo progetto del Museo Egizio di Benevento, volto a modernizzare e valorizzare la rete museale locale. L'iniziativa mira a rafforzare il dialogo con i principali poli culturali nazionali e ad attrarre un pubblico sempre più ampio, valorizzando un patrimonio storico e archeologico di grande rilievo che da anni suscita interesse internazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Una rete museale rimodulata e resa più moderna, capace di dialogare con i grandi poli nazionali e di valorizzare un patrimonio che, negli anni, ha attirato l'attenzione di studiosi da tutta Italia e che punta a richiamare sempre più visitatori. Una call operativa tra Ministero della Cultura, Provincia di Benevento e Comune ha segnato stamani l'avvio ufficiale del processo che condurrà alla nascita del Museo Egizio della città. Un progetto di respiro nazionale, che riassesterà l'intero sistema museale cittadino e che esordisce concretamente con la cantierizzazione e il trasferimento dei reperti dalla sezione egizia del Museo Arcos al Museo del Sannio.

