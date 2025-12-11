Veronica Pignata morta dopo il parto | dodici indagati e un’intera comunità in attesa della verità
L’articolo approfondisce il caso di Veronica Pignata, deceduta il 6 dicembre all’ospedale di Cittiglio, poche ore dopo il parto. Sono dodici gli indagati coinvolti e l’intera comunità attende con tensione l’esito dell’autopsia, mentre la famiglia affronta il dolore e l’incertezza sulla verità dietro questa tragedia.
L’attesa per l’autopsia e il dolore della famiglia. Sono ore di attesa e di grande tensione per la famiglia di Veronica Pignata, la 32enne deceduta il 6 dicembre all’ ospedale di Cittiglio, nel Varesotto, poche ore dopo aver dato alla luce la sua bambina con un parto cesareo. Il marito e i parenti chiedono risposte, incapaci di accettare una tragedia avvenuta in un contesto che dovrebbe garantire sicurezza. «Non è possibile morire in ospedale, è come se ce l’avessero uccisa», è lo sfogo riferito dal legale della famiglia, l’avvocato Daniele Pizzi. L’autopsia, fissata per lunedì 15 dicembre all’Ospedale di Varese, rappresenta il passaggio centrale di un’indagine che mira a chiarire cosa sia accaduto nelle ore successive al parto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
