Ventuno Racconti con la Resistenza presentati al Museo M9

11 dic 2025

Proseguono gli “Incontri d'autore in M9” al Museo del '900 a Mestre, in collaborazione con Annalisa Bruni e Voci di Carta. Sabato 13 dicembre, alle ore 17, come sempre nella sala M9LAB, sarà presentato il volume: La stessa cosa del sangue. Racconti con la Resistenza, a cura di Sergio Sichenze. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

