Ventola convinto | Col Liverpool una brutta partita ma l’Inter non meritava di perdere! C’è un giocatore in difficoltà

Internews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'analisi di Ventola sulla recente sfida tra Inter e Liverpool evidenzia una partita complessa, ma sottolinea come la squadra nerazzurra non meritasse di uscire sconfitta. L'ex attaccante mette in luce le difficoltà di alcuni giocatori e offre una lettura critica dell'andamento dell'incontro, evidenziando aspetti da migliorare per la squadra di Inzaghi.

Inter News 24 . Le sue parole. Nicola Ventola, intervenuto nel consueto appuntamento con la trasmissione Viva El Futbol, ha analizzato con occhio critico la sconfitta subita dall’Inter nella recente sfida di Champions League. L’ex attaccante barese ha bocciato senza mezzi termini lo spettacolo offerto a San Siro, definendo la partita esteticamente “brutta”. Secondo la sua disamina, il Liverpool ha fortemente deluso le aspettative, mostrando un atteggiamento passivo e rinunciatario nel pressing, mentre la Beneamata ha fatto sicuramente di più e non meritava il ko. 🔗 Leggi su Internews24.com

