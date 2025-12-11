Ventinove ordigni ‘Cobra’ in auto con bimbi di due e dieci anni | arrestati entrambi i genitori

Tempo di lettura: < 1 minuto Una confezione di 29 ordigni “Cobra” e “Cipolle”, per oltre 2 chili e mezzo di polvere pirica. Un potenziale esplosivo enorme quello trovato in un’auto a bordo della quale c’erano anche due bimbi di due e di dieci anni. Sono stati i militari della tenenza di Cercola a fermare l’auto, durante un posto di controllo. A bordo un uomo con la compagna e i due figli di 2 e 10 anni e anche ben altro: gli ordigni avrebbero potuto uccidere bambini e genitori e distruggere l’auto. In manette D. P. e G. B., entrambi già noti alle forze dell’ordine. La donna è ai domiciliari, Paone è stato portato in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ventinove ordigni ‘Cobra’ in auto con bimbi di due e dieci anni: arrestati entrambi i genitori

