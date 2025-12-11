Venezuela vescovi | grave vicenda del cardinale Porras

La Conferenza episcopale del Venezuela esprime preoccupazione per la vicenda del cardinale Porras, il quale è stato privato del passaporto dalle autorità, impedendogli di partire per Madrid. La situazione solleva interrogativi sulla libertà religiosa e sui diritti civili nel paese, suscitando attenzione a livello internazionale.

La Conferenza episcopale del Venezuela esprime preoccupazione e rammarico per la vicenda del cardinale Porras, al quale le autorità hanno confiscato il passaporto impedendogli di partire per Madrid.

Venezuela. Mons. González de Zárate (presidente vescovi): "Il popolo vuole pace e democrazia. Prevalgano bene comune e verità" - Hanno ripetutamente optato per la via pacifica ed elettorale e rimangono impegnati in questo proposito anche oggi".

Venezuela, i vescovi dal Papa: "Esporremo la grave situazione del Paese" - Un'occasione «per esporre a Papa Francesco, a viva voce, la grave situazione che vive il Venezuela».