Venezuela vescovi | grave vicenda del cardinale Porras

Tv2000.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Conferenza episcopale del Venezuela esprime preoccupazione per la vicenda del cardinale Porras, il quale è stato privato del passaporto dalle autorità, impedendogli di partire per Madrid. La situazione solleva interrogativi sulla libertà religiosa e sui diritti civili nel paese, suscitando attenzione a livello internazionale.

La Conferenza episcopale del Venezuela esprime preoccupazione e rammarico per la vicenda del cardinale Porras, al quale le autorità hanno confiscato il passaporto impedendogli di partire per Madrid. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

venezuela vescovi grave vicenda del cardinale porras

© Tv2000.it - Venezuela, vescovi: grave vicenda del cardinale Porras

Venezuela. Mons. González de Zárate (presidente vescovi): “Il popolo vuole pace e democrazia. Prevalgano bene comune e verità” - Hanno ripetutamente optato per la via pacifica ed elettorale e rimangono impegnati in questo proposito anche oggi”. Si legge su agensir.it

Venezuela, i vescovi dal Papa: “Esporremo la grave situazione del Paese” - Un’occasione «per esporre a Papa Francesco, a viva voce, la grave situazione che vive il Venezuela». Lo riporta ilsecoloxix.it