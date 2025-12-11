Venezuela Usa sequestra nave Machado a Oslo per il Nobel

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave petroliera al largo delle coste del Venezuela, incrementando la tensione tra i due paesi. L’annuncio di Trump ha alimentato ulteriori preoccupazioni geopolitiche, mentre il Venezuela reagisce alle azioni statunitensi. Nel frattempo, Machado si trova a Oslo in vista del Nobel, in un contesto internazionale già segnato da tensioni e strategie diplomatiche.

Sale la tensione tra Stati Uniti e Venezuela. Ieri l'annuncio di Trump "Abbiamo sequestrato una grande petroliera al largo delle coste del Paese". Mentre la premio Nobel Machado torna in pubblico in Svezia. Servizio di Marco Burini TG2000.

