Venezuela | premio Nobel Machado ' tornerò per porre fine alla tirannia'
Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace, promette di tornare in Venezuela per combattere la tirannia. La leader politica ha dichiarato di impegnarsi al massimo per contribuire al cambiamento nel Paese, esprimendo la volontà di affrontare le sfide politiche e sostenere la libertà e i diritti dei venezuelani.
Oslo, 11 dic. (AdnkronosAfp) - La vincitrice del premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, ha dichiarato che farà "del suo meglio" per tornare in Venezuela e porre fine alla "tirannia" nel Paese. "Sono venuta a ritirare il premio a nome del popolo venezuelano e lo riporterò in Venezuela al momento opportuno", ha detto ai giornalisti la principale oppositrice del presidente venezuelano Nicolas Maduro mentre lasciava il parlamento norvegese. Machado non ha precisato quando tornerà in Venezuela, ma ha aggiunto che desidera "porre fine a questa tirannia il più presto possibile e avere un Venezuela libero".
Il Premio Nobel per la pace María Corina Machado è riuscita a lasciare il Venezuela e passando da Curaçao è in volo per la Norvegia. Era fuggita lunedì nel tentativo di raggiungere Oslo in tempo per la cerimonia dei #NobelPrize
La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace di quest'anno, condanna il 'terrorismo di stato' del governo venezuelano. In un discorso pronunciato dalla figlia Ana Corina Sosa Machado, che ha ritira
Venezuela, premio Nobel Machado appare in pubblico dopo mesi di clandestinità - democrazia è uscita sul balcone dell'iconico Grand Hotel di Oslo poco prima delle 2,30 del mattino, ora locale, dopo aver trascorso gli ultimi 11 mesi nascosta a Caracas
Nobel in absentia, ma in arrivo. La fuga di Machado via Curaçao verso Oslo: "Ma presto tornerò in Venezuela" - Maria Corina Machado non c'era alla cerimonia di consegna del premio Nobel per la pace, ritirato dalla figlia Ana, che annuncia: "Fra qualche ora