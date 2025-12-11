Venezia-Monza sedicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Venezia e Monza si sfidano nella sedicesima giornata di Serie B 2025/2026, un match importante per entrambe le squadre in cerca di punti fondamentali per risalire in Serie A. Le due compagini, in buona forma, puntano a consolidare le proprie ambizioni di promozione. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su dove seguire la partita.
Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre in salute che vogliono ritornare in massima Serie dopo averla lasciata nello scorso anno. Venezia-Monza si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo. VENEZIA-MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari, dopo un inizio con il freno a mano tirato, hanno iniziato a carburare e a inseguire con decisione le prime due posizioni di classifica. Nell’ultimo turno il pareggio ottenuto sul campo dell’anello ha tenuto la squadra di Stroppa a cinque punti dalla zona promozione ed ora hanno questo scontro diretto per accorciare le distanze. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Venezia-Monza, la Curva Sud è sold out: gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
#muoversivenezia| Lega Serie B Venezia-Monza sabato 13 dicembre 2025 - ore 15.00 Modifiche ed integrazioni al servizio di trasporto pubblico in occasione della partita: actv.avmspa.it/it/content/par… @comunevenezia @CMVenezia @VeneziaFC Vai su X
Le probabili formazioni di Venezia-Monza: la decisione sulla conferenza di Bianco - Monza sarà diretta da Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli Assistenti Alessandro Cipressa di Lecce e Marco Emmanuele di Pisa; Quarto ufficiale Carlo Esposito di Napoli, VAR Aleandro Di ... Da monza-news.it
Serie B, il Palermo anticipa con la Samp. Il big match è Venezia-Monza, Frosinone a Pescara - Domenica, alle 15, la Carrarese ospita la Virtus Entella: in palio punti pesanti per evitare di ... Lo riporta msn.com