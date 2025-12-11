Venezia donna ruba un topo pieno di regali di Natale e si schianta contro il ponte di Rialto – Il video

Una donna ha rubato un “topo”, una tradizionale imbarcazione veneziana carica di regali di Natale, e si è schiantata contro il ponte di Rialto. L’episodio, avvenuto nel cuore di Venezia, è stato ripreso in un video e sembra essere stato compiuto da una persona in stato di alterazione.

Una donna, forse in stato di alterazione, ha rubato un « topo » (una tradizionale barca veneziana) piena di pacchi da consegnare e si è lanciata in Canal Grande scontrandosi sulla balaustra del ponte di Rialto. L’imbarcazione da trasporto, della ditta Brussa, si trovava ormeggiata quando la donna, già nota alle forze dell’ordine, ci è salita sopra finendo la sua corsa sul muretto al lato del ponte. L’incidente ha danneggiato i marmi, colpiti dall’imbarcazione. Nelle immagini, che hanno fatto il giro dei social, si vede lo schianto e una donna che a stento riesce a rimanere in equilibrio sull’imbarcazione da trasporto. 🔗 Leggi su Open.online

: Venezia Pineda García/Quadratín Michoacán. : Donna Alvarado/Quadratín Michoacán. Vai su X

ESSERE DONNA CONEGLIANO Viale Venezia 53A (ZonaFerrera) APERTO DOMENICA 7 e LUNEDI 8 Dicembre, il pomeriggio! . #esseredonnaconegliano #Conegliano #zonaferrera #abbigliamentodonna #aperturestraordinarie - facebook.com Vai su Facebook

Venezia, donna ruba barca piena di pacchi e si schianta sul Ponte di Rialto: fermata - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezia, donna ruba barca piena di pacchi e si schianta sul Ponte di Rialto: fermata ... Come scrive tg24.sky.it

Ruba una barca piena di pacchi di Natale e si schianta contro il ponte di Rialto - Bloccata la donna che ha causato lo schianto: sarebbe già persona nota alla polizia. Riporta today.it