Venezia donna ruba barca piena di pacchi e si schianta sul Ponte di Rialto | danni ingenti il video

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha rubato una barca da trasporto merci a Venezia, schiantandosi sul Ponte di Rialto e causando ingenti danni alle strutture storiche. L'incidente è stato ripreso in un video, mostrando la dinamica dell'accaduto e le conseguenze per il patrimonio architettonico della città.

La giovane ha rubato un'imbarcazione da trasporto merci di un corriere, schiantandosi poco dopo contro il parapetto storico ai piedi del Ponte di Rialto e distruggendo diverse colonnine storiche restaurate appena pochi anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche: Ruba un topo schianto contro la balaustra del ponte di Rialto | danni incalcolabili VIDEO

venezia donna ruba barcaVenezia, donna ruba barca piena di pacchi e si schianta sul Ponte di Rialto: danni ingenti, il video - La giovane ha rubato un'imbarcazione da trasporto merci di un corriere, schiantandosi poco dopo contro il parapetto storico ai piedi del Ponte di Rialto ... Segnala fanpage.it

venezia donna ruba barcaDonna ruba una barca piena di pacchi, si schianta sul Ponte di Rialto e abbatte le colonnine della balaustra - Momenti di alta tensione e panico questa mattina sul Canal Grande, dove una donna ha rubato un'imbarcazione da trasporto carica di pacchi e si è schiantata contro una spalla del ... Secondo msn.com