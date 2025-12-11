Venezia donna ruba barca piena di pacchi e si schianta sul Ponte di Rialto | danni ingenti il video

Una donna ha rubato una barca da trasporto merci a Venezia, schiantandosi sul Ponte di Rialto e causando ingenti danni alle strutture storiche. L'incidente è stato ripreso in un video, mostrando la dinamica dell'accaduto e le conseguenze per il patrimonio architettonico della città.

La giovane ha rubato un'imbarcazione da trasporto merci di un corriere, schiantandosi poco dopo contro il parapetto storico ai piedi del Ponte di Rialto e distruggendo diverse colonnine storiche restaurate appena pochi anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

[Eugen von Blaas (1843 Albano - 1931 Venezia), Giovane donna veneziana sulle scale della chiesa, - facebook.com Vai su Facebook

: Venezia Pineda García/Quadratín Michoacán. : Donna Alvarado/Quadratín Michoacán. Vai su X

Leggi anche: Ruba un topo schianto contro la balaustra del ponte di Rialto | danni incalcolabili VIDEO

Venezia, donna ruba barca piena di pacchi e si schianta sul Ponte di Rialto: danni ingenti, il video - La giovane ha rubato un'imbarcazione da trasporto merci di un corriere, schiantandosi poco dopo contro il parapetto storico ai piedi del Ponte di Rialto ... Segnala fanpage.it

Donna ruba una barca piena di pacchi, si schianta sul Ponte di Rialto e abbatte le colonnine della balaustra - Momenti di alta tensione e panico questa mattina sul Canal Grande, dove una donna ha rubato un'imbarcazione da trasporto carica di pacchi e si è schiantata contro una spalla del ... Secondo msn.com