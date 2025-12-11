Venerus annuncia Speriamo – Il tour 2026 il calendario e i biglietti
Venerus annuncia Speriamo – Il tour 2026, una serie di nove concerti nei club italiani ad aprile. Dopo il successo del suo ultimo album e del singolo Sentire con Angelina Mango, il cantante si prepara a portare live le sue nuove canzoni in diverse città, a partire dal 3 aprile dall’Afterlife di Perugia.
Venerus annuncia Speriamo – Il tour 2026, nove esclusivi appuntamenti live nei club ad aprile. Dopo il successo del suo ultimo album in studio Speriamo, seguito dalla pubblicazione del singolo Sentire in collaborazione con Angelina Mango, Venerus annuncia Speriamo – Il tour 2026, nove esclusivi appuntamenti live nei club che partiranno il 3 aprile dall’Afterlife di Perugia e toccheranno le principali città italiane. L’artista porterà dal vivo i brani contenuti nel suo ultimo album insieme alle tracce che hanno contribuito ad affermare Venerus come una tra le penne più innovative ed espressive degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
