Venerdì? Sciopero! Briatore strapazza Landini | Ormai è il capo di un partito

Venerdì si svolge uno sciopero che accende il dibattito tra Briatore e Landini. L'imprenditore critica i sindacati, accusandoli di aver perso la loro ragion d'essere e di aver agito troppo tardi, facendo riferimento a decisioni aziendali che hanno portato alla delocalizzazione di importanti aziende italiane.

"Ormai i sindacati non hanno più ragione di esistere, dovevano scioperare quando ad esempio hanno sfilato dall'Italia aziende come la Fiat che è andata a fare Stellantis, o la Magneti Marelli. Dovevano far scioperi allora, non adesso". Flavio Briatore è carichissimo a Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. Domani, venerdì 12 dicembre, è previsto l'ennesimo sciopero, per la manovra economica, da parte della Cgil. "Eravamo un paese industriale che produceva milioni e milioni di autovetture e non produciamo più niente, abbiamo la gente in cassa integrazione, perché lì non c'erano loro a far scioperi quando queste aziende qui sono state sfilate dall'Italia e sono andate all'estero?"; rimarca l'imprenditore e manager. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venerdì? Sciopero! Briatore strapazza Landini: "Ormai è il capo di un partito"

Lo sciopero generale contro la manovra "ingiusta" proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata, ma non il trasporto aereo, interessato da uno sciopero precedentemente indetto per il 17 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

